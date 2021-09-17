РИАМО - 17 сен. Следственным отделом по Подольску возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, неустановленные лица из числа руководства организации, осуществляющей перевозку и хранение транспортных средств на территории Подмосковья, за период 2018-2020 годов уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 45 млн руб.

Сотрудники компании включали заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС, представляемые в налоговую службу.

Следователь проведет комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, планируется назначение ряда экспертиз. В обеспечительных целях следствием будет принят комплекс мер для последующего возмещения ущерба.