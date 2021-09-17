РИАМО - 17 сен. DDoS-атаки привели к временным задержкам в работе сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в Москве. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

В работе обзервера – сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием – наблюдается временная задержка. Статистика по электронному голосованию загружается с опозданием. Это связано с тем, что на обзервер совершено 44 DDoS-атаки за последний час.

Тем не менее запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. В этом смогли удостовериться IT-специалисты. Они постоянно следят за работой системы онлайн-голосования вместе с членами избирательных комиссий.

Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах.

Онлайн-голосование началось в Москве в пятницу в 08:00. Горожане выбирают депутатов Госдумы. В ряде районов также проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.