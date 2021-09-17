РИАМО - 17 сен. Более 21 тыс. наблюдателей зарегистрировались в Подмосковье для контроля за процессом голосования на выборах, сообщили РИАМО в пресс-службе Мособлизбиркома.

«Всего в Московской области 21 243 наблюдателя», - отметили в пресс-службе.

В число наблюдателей входят представители от кандидатов, политических партий, избирательных объединений.

С 17 по 19 сентября в Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Для волеизъявления граждан в регионе открыты более 4 тыс. избирательных участков, в течение трех дней голосования они работают с 08:00 до 20:00. За происходящим на участках следят с помощью видеокамер. Областной штаб общественного наблюдения за ходом выборов работает в Одинцове.