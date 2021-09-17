РИАМО - 17 сен. Программа развития транспортного каркаса присоединенных территорий новой Москвы выполнена более чем на 60%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Развитие транспортного каркаса новой Москвы предполагает строительство свыше 500 км дорог до конца 2024 года. На сегодняшний день из них готовы 313 км – то есть более 60% от общего объема», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что помимо дорожного полотна в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) за девять лет построили или реконструировали 58 искусственных сооружений и 39 пешеходных переходов.

«Только за восемь месяцев этого года в новых округах построено и реконструировано 28 км дорог, включая открытые недавно дорогу между Киевским и Калужским шоссе и новый выезд из города Московский. До конца года планируем завершить строительство еще 18 км дорог в ТиНАО», – сказал заммэра.

По его словам, в новых округах продолжается строительство транспортной развязки на Киевском шоссе, улицах районного значения, улично-дорожной сети для одной из ключевых точек роста – административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка». Генеральным проектировщиком и техническим заказчиком строительства улично-дорожной сети на территории АДЦ является «Мосинжпроект».

«Строительство первого этапа улично-дорожной сети для АДЦ «Коммунарка», включая сооружение мостового перехода через реку Сосенка, путепроводов над Калужским шоссе и транспортного тоннеля, планируется завершить в 2022 году. Суммарно в рамках этих работ предстоит возвести 18 км дорог, примерно четверть этого объема уже выполнена», – уточнил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии выезда из города Московский к станции метро «Филатов Луг» и связки между Киевским и Калужским шоссе.

«Открыли две новые дороги в ТиНАО: выезд из Московского к станции «Филатов Луг» и связку между Киевским и Калужским шоссе. Выезд из Московского небольшой – чуть больше 2 км, но крайне важный. Раньше местные жители ехали к метро в час пик около 40 минут – в объезд, через Киевское шоссе. Прямая дорога займет 7-10 минут. Колоссальная экономия времени», – написал мэр на своей странице.

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