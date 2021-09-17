РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио по стрельбе из лука Елена Крутова проголосовала в Подольске на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Крутова приехала на инвалидной коляске в ДК им. Карла Маркса, где находится избирательный участок №2306. УИК оборудован пандусом для маломобильных граждан. Подняться и спуститься ей помогли волонтеры. В комиссии Крутовой выдали 4 бюллетеня, с которыми она смогла заехать в кабинку для голосования. После чего сделала свой выбор и опустила в урну бюллетени.

Крутова отметила, что с самого детства ходила на выборы с мамой. Она считает, что никто не может сделать выбор вместо граждан – власть нужно выбирать самим.

17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы VIII созыва и Московской областной думы VII созыва. В 8:00 в Подольске открылись 139 избирательных участков.

Для выборов депутатов Госдумы образовали 124-й Подольский одномандатный избирательный округ, куда вошли городские округа Подольск, Домодедово, Ленинский и Лыткарино.

Выборы депутатов Мособлдумы в Подольске проходят по 2 одномандатным округам: город Подольск в старых границах и микрорайон Климовск вошли в состав Подольского одномандатного округа №16, а микрорайоны Стрелковский, Лаговский, Дубровицкий и Львовский включили в состав Домодедовского одномандатного избирательного округа №4. Соответственно состав кандидатов в депутаты Мособлдумы в этих округах разный.

Между собой на выборах в Госдуму и в Мособлдуму соперничают не только кандидаты, но и политические партии. Количество депутатских мандатов распределят пропорционально полученным голосам избирателей.

Поэтому на избирательных участках голосующие получат 4 бюллетеня – 2 по выборам в Госдуму, чтобы сделать выбор в пользу одного из кандидатов и выбор политической партии, и по тому же принципу 2 – по выборам в Мособлдуму.