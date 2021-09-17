РИАМО - 17 сен. Выборы должны пройти в открытом режиме, большую роль в этом играют наблюдатели и журналисты, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе посещения подмосковного Центра мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы 2021».

«Спасибо вам за то, что вы здесь находитесь, работаете, взаимодействуете. Я очень надеюсь, что все у нас пройдет в открытом режиме. Спасибо вам за участие», - сказал Воробьев.

Он отметил, что нужно с пониманием относиться к возникающим трудностям.

«Вы информацию получаете из разных источников, разными способами, делаете очень важную работу. Спасибо вам», - заключил Воробьев.

С 17 по 19 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, в Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках выбирают депутатов в органы местного самоуправления. В Подмосковье открыты свыше 4 тыс. избирательных участков.