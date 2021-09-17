РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Жители городского округа Люберцы смогут поучаствовать в ежегодном всероссийском проекте по популяризации экологических знаний с 14 по 18 ноября, написав диктант. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Московской области с 14 по 18 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант. Это ежегодный проект, основная задача которого – популяризировать экологические знания и сформировать экологическую культуру в стране. Диктант пройдет в двух форматах - офлайн и онлайн.

Зарегистрироваться на участие или найти подходящую площадку можно на сайте: экодиктант.рус. Здесь же будут доступны обучающие видеоролики, а также сервисы, позволяющие участвовать в экодиктанте.

Кроме того, на портале можно получить результаты прохождения испытания и сертификат участника или победителя в зависимости от количества набранных баллов.