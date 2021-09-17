РИАМО - 17 сен. Избирательная система меняется, можно рассчитывать на электронное голосование в Подмосковье уже на следующих выборах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С каждыми выборами все меняется. <...> На следующих выборах, я почему-то уверен, можно будет голосовать, не выходя из дома, мы будем пользоваться электронным голосованием», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что пока такой формат используют в нескольких регионах страны.

С 17 по 19 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, в Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках выбирают депутатов в органы местного самоуправления. В Подмосковье открыты свыше 4 тыс. избирательных участков.

Ранее губернатор проверил работу центра общественного наблюдения за голосованием в Московской области.