РИАМО - 17 сен. До 5,5 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Московской области присутствуют на избирательных участках в регионе, сообщила заместитель председателя палаты Татьяна Дмитриева.

«Прошли обучение и получили направления от Общественной палаты Московской области порядка 5,5 тыс. человек. Наблюдатели на избирательные участки пришли, никаких существенных нарушений пока не обнаружено», - сказала Дмитриева.

Как отметила председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, представители гражданского общества - это самые взыскательные и честные наблюдатели, «потому что им с новой властью жить и работать».

«Поэтому мы нашли форму нашего юридического сотрудничества и подписали соглашение между уполномоченным по правам человека, Общественной палатой, советом по правам человека, Общественной палатой региона и Избирательной комиссией Московской области о том, что наш «боевой отряд» мониторит выборы, и мы занимаемся этим все это время. Это очень конкурентные выборы. Мы понимаем, что три дня выборов будут непростыми. Но я надеюсь, что все вместе мы обеспечим открытость, легитимность, законность этих выборов», - заключила Юденич.

В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Голосование будет продолжаться по 19 сентября. График работы избирательных участков - с 08:00 до 20:00.