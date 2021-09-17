РИАМО - 17 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в сопровождении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в пятницу проверил работу подмосковного центра мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы 2021», передает корреспондент РИАМО.

Также Москалькова представила уполномоченных по правам человека из других стран, которые приехали в Россию и в Подмосковье в частности для наблюдения за выборами и обмена опытом.

«Это стало доброй традицией, что мы открываем этот центр, чтобы видеть, что происходит, обмениваться информацией. Спасибо, что вы нашли время встретиться с нашими наблюдателями, гостями», – сказал Воробьев.

Он отметил, что члены Общественной палаты региона делают очень важную работу.

«Я очень надеюсь, что все пройдет без сучка и без задоринки», – заключил Воробьев.

В Подмосковье 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Штаб общественного наблюдения за ходом выборов в Подмосковье находится в волейбольном центре в Одинцове. В штабе будут следить за происходящим на избирательных участках. Всего круглосуточным видеонаблюдением охвачено почти 4 тыс. участков и 64 территориальных избирательных комиссии.

До 5,5 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Московской области присутствуют на избирательных участках в регионе.