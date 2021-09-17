РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 сен. В подмосковных Котельниках ряд жителей определенных категорий может проголосовать на выборах депутатов в Госдуму и Мособлдуму на дому, сообщает пресс-служба администрации округа.

Если избиратель по уважительным причинам не сможет лично явиться на избирательный участок с 17 по 19 сентября, он может проголосовать на дому. Для этого нужно заблаговременно подать заявление в участковую комиссию, которая принимает такие заявления вплоть до 14:00 19 сентября.

Голосование на дому допускается, если избиратель по уважительным причинам не сможет лично прийти на избирательный участок. Такими причинами могут быть тяжелая болезнь, не позволяющая выйти из дома; инвалидность с ограничениями по передвижению; необходимость оставаться дома для ухода за другими лицами.

Члены УИК посещают дома жителей округа, чтобы люди смогли свободно воспользоваться своим правом выбора.