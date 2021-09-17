РИАМО - 17 сен. Люди без постоянной регистрации участвуют в голосовании на выборах на Казанском вокзале в Москве. Для них организован избирательный участок №4003 по адресу: Комсомольская площадь, дом 2, передает корреспондент РИАМО.

В Москве с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму, Мосгордуму в двух избирательных округах, а в Щукине также выбирают депутатов муниципального собрания района. На избирательном участке на Казанском вокзале наблюдается большое количество желающих изъявить свою волю.

«Те, у кого нет в паспорте штампа о прописке или постоянной регистрации, могут придти, заполнить заявление, получить решение и далее проголосовать», - сказал председатель участковой избирательной комиссии №4003 Евгений Темников.

На избирательном участке соблюдаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе у граждан измеряют температуру тела, также им выдают средства индивидуальной защиты. Избирательный участок патрулируют полицейские и сотрудники безопасности Казанского вокзала.

«Безопасность полностью обеспечена, на входе работает рамка металлодетектора и проводится досмотр, а также термометрия. Есть санитайзер и средства индивидуальной защиты», - отметил Темников.

В помещении ведется видеонаблюдение, в зале установлено 8 камер, которые полностью «просматривают» участок. Для бюллетеней подготовлено два прозрачных ящика.

По словам Темникова, основной наплыв желающих проголосовать ожидается в выходные дни, к настоящему моменту свою волю изъявили около 180 человек.