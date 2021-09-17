РИАМО - 17 сен. В парке Летчиков-испытателей на западе Москвы завершили работы по благоустройству, там появились большие круговые качели, установили новые фонари, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В рамках проведенного благоустройства на территории парка сделали зоны отдыха со скамейками и навесами, обновили дорожки и тропинки, реконструировали площадку для выгула собак.

Кроме того, рабочие высадили свыше 3 тыс. кустарников, привели в порядок парковые газоны и разбили цветники.

Парк Летчиков-испытателей находится на месте бывшего учебного аэродрома. В память о Школе младших авиационных специалистов связи на данной территории установили солнечные часы в форме военного самолета Су-15 и скульптуру стрижей, которых называют «королями неба».

Также в парке и соседних дворах были отремонтированы детские площадки, на них установили горки, канатные комплексы, качели-гнезда и песочницы.

При разработке концепции благоустройства данного парка специалисты учли мнение горожан - участников проекта «Активный гражданин».