РИАМО - 17 сен. До конца 2023 года на территории Москвы запланировано возвести не менее 46 различных спортивных объектов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С начала этого года в эксплуатацию введены 15 объектов спорта, еще более 30 объектов планируется построить до конца 2023 года», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Среди наиболее значимых строящихся спортсооружений Бочкарев назвал Международный центр самбо, центр бокса и ледовый комплекс «Кристалл» в «Лужниках», спортивный центр ЦСКА на Ходынском поле и несколько других объектов.

По его словам, ряд строящихся зданий спортивного назначения будет полностью соответствовать международным требованиям и стандартам.

«Таким образом, эти сооружения смогут принять международные соревнования самого высокого уровня», – добавил заммэра.

Он уточнил, что с учетом веденных в текущем году спортобъектов в городе с 2011 года построили 136 новых спортивных сооружений.

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