РИАМО - 17 сен. В столице уже более 500 тыс. горожан проголосовали дистанционно на выборах, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

Ранее желание проголосовать онлайн выразили 2,15 млн жителей столицы.

По словам руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, зампредседателя Общественной палаты города Алексея Венедиктова, первые данные о явке избирателей в традиционном формате будут известны в 15 часов.

Он также добавил, что сервер для онлайн-голосования перегружен, на него приходят 47 тыс. заявок в секунду. Также специалисты отмечают DDoS-атаки.

С 17 по 19 сентября москвичи выбирают депутатов Госдумы. В ряде районов столицы также проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино - муниципальных депутатов.

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