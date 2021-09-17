РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. Наблюдатель от Общественной палаты Красногорска Екатерина Усович рассказала, что выборы на избирательном участке 1202 в гимназии №6 проходят в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

«Участок 1202 открылся в штатном режиме в 8:00. До этого времени все урны были опечатаны, дезинфекция проведена. Все члены избирательной комиссии находились на местах. По состоянию на 11:30 проголосовали 64 человека», – сказала Усович.

Она добавила, что у нее как наблюдателя нет замечаний к работе УИК, также не было претензий со стороны избирателей.

По ее словам, на участке соблюдают меры безопасности. На территории есть разметка для соблюдения социальной дистанции 1,5 м, члены УИК работают в средствах индивидуальной защиты, периодически в кабинках проводят дезинфекцию.

Всего в гимназии №6 расположены 6 УИК. Здесь голосуют жители ряда домов по ул. Железнодорожная, Комсомольская, 50 лет Октября.

По словам директора образовательной организации, председателя УИК 1202 Натальи Сергеевой, явка на всех участках в гимназии примерно одинаковая, уже успели отдать свои голоса более 300 избирателей.

«Сегодня я впервые пришел голосовать – решил проявить гражданскую позицию. Все прошло максимально быстро, удобно, с соблюдением всех санитарных норм», – поделился житель Красногорска Анатолий Сазонов.

Жители Красногорска избирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. В округе действуют 120 постоянных избирательных участков.