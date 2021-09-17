РИАМО - 17 сен. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проголосовал на избирательном участке, расположенном на территории 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ в подмосковной Кубинке. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Традиционно было принято в Вооруженных силах – все наши офицеры, военнослужащие, их семьи принимают самое активное участие в голосовании. И у нас нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно – так, как это было всегда», – отметил Шойгу.

По его словам, для каждого офицера, военнослужащего, для каждого гражданина РФ голосование по избранию законодательной власти – это очень важная и ответственная задача.

«Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными. Надеюсь, что все придут и все проголосуют», – отметил министр обороны.

На выходе из участка генерал армии пообщался со школьниками. Каждый из них хочет в будущем стать военным. Мальчику, который мечтает о карьере десантника, Шойгу подарил свою фуражку.

«Будешь хорошо учиться – будешь генералом!» – заключил он.

В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки открылись в 08:00. Голосование будет продолжаться до 19 сентября включительно.