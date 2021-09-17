РИАМО - 17 сен. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность наступления мирового экономического кризиса в ближайшие годы «очень низка», сообщает Федеральное агентство новостей.

Набиуллина объяснила детали проекта регулятора под названием «Основные направления денежно-кредитной политики» ЦБ, в котором описан альтернативный негативный сценарий развития событий в 2023 году. Глава Центробанка сказала, что представленный сценарий «абсолютно условный» и его основная задача - показать последствия такого развития событий на трехлетнем периоде прогноза.

Председатель ЦБ отметила, что проект не является предсказанием кризиса. Тем не менее, Набиуллина добавила, что в условиях мягко-денежной кредитной политики во многих странах создаются экономические пузыри, накапливаются долги, а стоимость финансовых активов не отражает рисковую стоимость - в связи с этим ЦБ описал в проекте собственную реакцию на условный сценарий.

«Поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис, и какой будет реакция Центрального банка на него», - сказала Набиуллина.

Ранее глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук высказался об отсутствии близкой кризисной угрозы для мировой экономики. Тем не менее, специалист отметил, что если регуляторы продолжат ужесточать монетарную политику в течение 3-5 лет может усилиться давление на кредитоспособность компаний.