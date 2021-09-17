РИАМО - 17 сен. Комплексное благоустройство Павелецкой площади планируют закончить до конца 2021 года. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход работ по реконструкции территории. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Реконструкция Павелецкой площади подходит к концу. Через несколько месяцев распахнет свои двери новый подземный торговый центр. А на самой площади сегодня мы открываем центральную часть нового городского парка. Мы смогли покончить с долгостроем, который больше 10 лет портил одно из самых востребованных мест в центре города», – сказал градоначальник.

Мэр подчеркнул, что проекты в районе Павелецкого вокзала не заканчиваются. В ближайшие годы проведут благоустройство Дубининской, а также других улиц в этом районе. Это нужно для создания комфортной среды для местных жителей.

Проект реконструкции Павелецкой площади является одним из самых сложных долгостроев столицы с 20-летней историей. Решение о строительстве на площади торгово-развлекательного центра с паркингом приняли еще в конце 1990-х годов. К работам приступили в 2002-2003 годах, однако в связи с проблемами у инвесторов к началу 2010-х работы встали.

Правительство Москвы в 2018 году передало права на объект владельцу группы компаний «ПИК» Сергею Гордееву. В 2019 году была разработана архитектурная концепция реконструкции и благоустройства площади.

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Концепция предусматривает возведение 5-этажного подземного многофункционального комплекса площадью 73 тыс. кв. м, а также создание нового ландшафтного парка площадью 3 га. «Визитной карточкой» ТРЦ станут наземные входные группы – изящные стеклянные крыши-навесы овальной формы с загнутыми вверх козырьками.

На крыше ТЦ создадут ландшафтный парк. Его главными украшениями станут площадь с фонтаном и открытый амфитеатр. Также в парке появятся искусственные холмы и пешеходные маршруты.

Сейчас на Павелецкой площади специалисты завершают фасадные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, а также благоустройство ландшафтного парка. На объекте задействовано 1,8 тыс. человек. Общая строительная готовность комплекса составляет 90%.

17 сентября для горожан открыли первую очередь нового парка на Павелецкой площади, включая ее центральную часть.