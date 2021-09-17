РИАМО - 17 сен. Общественные наблюдатели будут работать на избирательных участках в СИЗО Подмосковья, всего там смогут проголосовать около 2,5 тыс. человек, сообщила корреспонденту РИАМО уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина Семенова.

Всего в системе УФСИН будет задействовано 12 участков - 11 станционных и один временный, голосование проходит по определенному заранее графику, уточнила Семенова.

«Всего 2,5 тыс. граждан, около 1,5 тыс. - это граждане Подмосковья, которые имеют право голосовать», - сказала Семенова.

Она отметила, что на участках работают наблюдатели от общественной наблюдательной комиссии и общественной палаты.

«Все 12 участков мы посетим за три дня», - заключила Семенова.