РИАМО - 17 сен. Конфликт между 2 разнорабочими в бытовке на территории складского комплекса в д. Жирошкино Раменского округа перерос в поножовщину, пострадавшего госпитализировали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел ночью 16 сентября.

За нападение с ножом был задержан разнорабочий 1989 г.р. Данное преступление было совершено в ходе ссоры.

По факту поножовщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».