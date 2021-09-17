РИАМО - 17 сен. Руководитель ветеранской организации, генерал-майор, боевой летчик дальней авиации и постоянный участник патриотических мероприятий Иван Ивкин проголосовал в Коломне, сообщает информационный центр Московской области по выборам.

По словам Ивкина, долг каждого патриота и гражданина России сделать выбор ради будущего страны.

Вместе со своей супругой Ивкин в числе первых избирателей в пятницу принял участие в голосовании. Он отдал свой голос на избирательном участке в детской художественной школе им. Абакумова.

В Московской области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы, а также 7 выборных кампаний в советы депутатов городских округов. Всего в Подмосковье работают свыше 4 тыс. избирательных участков.