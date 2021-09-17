РИАМО - 17 сен. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве оппонента в ходе пьяной ссоры в городском округе Щелково, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Труп мужчины 1973 г.р. с гематомами на теле обнаружили вечером 9 сентября в квартире дома на ул. Генерала Белякова в поселке Монино.

16 сентября в ходе оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержан гражданин 1985 г.р. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».