РИАМО - 17 сен. За минувшие сутки в Москве подтвердили 2537 новых случаев коронавируса, всего в городе зафиксировали 1 596 658 случаев заболевания, сообщает оперштаб столицы.

В мегаполисе продолжается масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках и пунктах вакцинации в популярных общественных местах. Для этого нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

В городе начали применять новую терапию для лечения Covid-19. Медики лечат пациентов препаратами из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Подобные препараты активно применяются в США, Франции, Германии и других станах мира. Такое лечение рекомендовано беременным пациенткам.

За сутки на территории России зарегистрировали 19 905 новых случаев коронавируса, умер 791 пациент, полностью выздоровели 16 619 человек.

Всего в стране было выявлено 7 234 425 случаев заболевания, скончались 196 626 Covid-пациентов, выздоровели 6 469 017 человек.

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