РИАМО - 17 сен. Полицейские ликвидировали порядка 13 га дикорастущей конопли на территории Орехово-Зуевского округа в ходе профилактических мероприятий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

В ходе оперативно-профилактической операции «Мак» по выявлению и ликвидации незаконных наркотических растений, на территории Орехово-Зуевского округа сотрудники полиции обнаружили и уничтожили два участка с дикорастущей коноплей.

«Изъятые образцы растений являются наркотическим средством – марихуаной. Путем скашивания и сжигания полицейские ликвидировали очаги произрастания каннабиса», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Общее количество уничтоженных растений составило более 700 кустов, заключила она.