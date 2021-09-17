РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 сен. Группа общественного мониторинга следит за ситуацией на выборах в Королеве, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты округа Ольга Корнеева.

Жители Королева 17, 18 и 19 сентября могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. Все 122 избирательных участка открылись вовремя и работают в штатном режиме.

«На каждом участке находятся наблюдатели из Общественной палаты Московской области. Создан штаб Общественной палаты, куда будет поступать вся информация о возможных нарушениях. Штаб будет работать все 3 дня», - сказала Корнеева.

Она добавила, что на выборах также работает мобильная мониторинговая группа, которая оперативно реагирует и выезжает на участок в случае нарушений или возникновения вопросов. Группа оказывает необходимую помощь.

Общественные наблюдатели работают все 3 дня голосования, а также будут присутствовать при подсчете голосов.