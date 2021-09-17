РИАМО - 17 сен. Уже 350 тыс. москвичей сделали свой выбор с помощью онлайн-голосования, сообщает общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Всего заявку на дистанционное голосование подали 2,15 млн горожан.

С 17 по 19 сентября в столице выбирают депутатов Государственной думы РФ. В некоторых московских районах проводят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино горожане выбирают муниципальных депутатов.

Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедикто сообщил, что сервер для онлайн-голосования в мегаполисе перегружен. Время ожидания загрузки бюллетеня составляет 2-5 минут. Кроме того, отмечаются DDoS-атаки на сервер для голосования.