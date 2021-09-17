РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 сен. В микрорайоне Южный подмосковного Домодедова в 2022 году планируют открыть почтовое отделение, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

Он встретился с руководителем территориального подразделения «Почты России» Евгением Егоренковым, с которым обсудил планы по ремонту почтовых отделений в Домодедове и созданию флагманского пилотного отделения.

«Еще одна задача на 2022 год – открыть отделение почты в микрорайоне Южный. Это один из запросов жителей самой густонаселенной территории нашего округа», – написал глава Домодедова в своем Instagram-аккаунте.

В этом году губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу привести в порядок все отделения почты, находящиеся в муниципальных зданиях. В следующем году планируется отремонтировать помещения, которые находятся в собственности «Почты России».