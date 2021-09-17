РИАМО - 17 сен. В Балашихе мужчину 1978 г.р. госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением, полученным в ходе пьяной ссоры, подозреваемого в нанесении телесных повреждений задержали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел поздно вечером 15 сентября в квартире дома по ул. Бояринова в мкрн Новое Павлино.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержан мужчина 1986 г.р. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.