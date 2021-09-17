РИАМО - 17 сен. На нескольких улицах столицы появятся ограничения движения транспорта с 24 и 25 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 25 сентября будет занята одна полоса на Открытом шоссе в районе дома 18, строения 7. Ограничения продлятся до 15 октября.

Также с 25 сентября по 1 декабря, а затем с 11 января по 6 марта 2022 года перекроют движение у дома 11 на Мукомольном проезде.

Кроме того, нельзя будет проехать по одной полосе на Головинском шоссе рядом с домом 45 на улице Адмирала Макарова с 24 сентября по 11 октября.