РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 сен. Телеведущий Сергей Тугушев отметил, что голосование на выборах - это важное проявление активной гражданской позиции.

В Королеве проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Все 122 участка открылись в пятницу вовремя и работают в штатном режиме. Отдать свой голос можно в течение 3 дней - 17, 18, 19 сентября.

«Активная гражданская позиция выражается в том числе и в том, насколько активно граждане участвуют в голосовании. Не прийти на выборы - значит отдать свое право решать на откуп другим людям, а важно высказать свое мнение и самому решать, каким будет будущее страны», - сообщил Тугушев корреспонденту «РИАМО в Королеве».

На голосовании работают наблюдатели от партий и общественных организаций, также создан штаб общественного мониторинга, который будет работать все 3 дня выборов.

На участках для голосования в Королеве обеспечены все меры безопасности. До участков организованы автобусные маршруты, расписание которых можно найти на сайте городской администрации.