РИАМО - 17 сен. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и омбудсмены из четырех зарубежных стран осмотрели подмосковный центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы-2021». Штаб находится в волейбольном центре в Одинцове, передает корреспондент РИАМО.

В делегацию вошли председатель комиссии по защите от дискриминации Болгарии Ана Джумалиева, уполномоченный по правам человека Республики Казахстан Эльвира Азимова, омбудсмен института омбудсменов по правам человека Боснии и Герцеговины Ясминка Джумхур, омбудсмен Сербии Зоран Пашалич. Центр общественного наблюдения за выборами, который работает в Одинцове круглосуточно, показывала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«Очень большой, комфортный зал. <...> Сегодня в центре находятся омбудсмены из разных государств. Мы очень рады, что наши коллеги нашли возможность приехать сюда и познакомиться с нашими технологиями», - сказала Москалькова в ходе осмотра центра.

Она отметила, что видеонаблюдение является очень полезной и необходимой функцией при проведении трехдневного голосования.

«Давайте посмотрим какой-нибудь участок в Истре. Мы видим, как проходит голосование в режиме онлайн», - добавила Москалькова.

В штабе общественного наблюдения видео с участков выводят на большие экраны, происходящее на каждом участке можно увидеть в режиме реального времени. Видеозаписи будут храниться в течение года.

В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Голосование будет продолжаться по 19 сентября. График работы избирательных участков - с 08:00 до 20:00.