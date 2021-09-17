РИАМО - 17 сен. Уже 250 тыс. жителей Москвы приняли участие в голосовании в онлайн-формате, это 12% от заявленного количества избирателей, решивших проголосовать таким способом. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, зампредседателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

Ранее желание проголосовать онлайн выразили 2,15 млн жителей столицы.

По его словам, первые данные о явке избирателей в традиционном формате станут известны в 15:00. Венедиктов отметил, что сервер для онлайн-голосования перегружен на него приходят 47 тыс. заявок в секунду. Также совершаются DDoS-атаки.

«Время ожидания сейчас составляет от 2 до 5 минут. Ничего не упало. Люди стоят в очереди, чтобы электронно проголосовать», - добавил Венедиктов.

С 17 по 19 сентября москвичи выбирают депутатов Госдумы. В ряде районов столицы также проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино - муниципальных депутатов.

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