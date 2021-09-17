РИАМО - 17 сен. В ночные часы с 21 по 26 сентября изменится расписание на первом Московском центральном диаметре и Савеловском направлении МЖД из-за проведение путевых работ, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Работы будут проходить на участке Лобня – Катуар, который находится за периметром первого диаметра.

В это время будут закрыты оба пути на указанном участке. У части электропоездов изменится время отправления и прибытия. Несколько электропоездов будут курсировать по укороченным маршрутам из Москвы до Лобни и из области до Дмитрова.

Специалисты проведут монтаж металлоконструкций пролетного строения, которые позволят проводить работы под действующими путями без остановки движения поездов. Работы проводятся поздно ночью и рано утром – во время наименьшего пассажиропотока.