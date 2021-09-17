РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. В городском округе Люберцы для мониторинга хода голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы на избирательных участках и в Территориальной избирательной комиссии установили 344 видеокамеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Для мониторинга хода голосования все избирательные участки городского округа Люберцы оснащены видеокамерами. На каждом участке по 2 штуки, 2 – в ТИКе», – сказал председатель ТИК Борис Новиков.

Он напомнил, что в 8:00 в пятницу в городском округе начал работу 171 избирательный участок. Принять участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы РФ и депутатов Московской областной думы смогут 254 283 избирателя округа.

Выборы проходят в течение 3 дней – 17, 18 и 19 сентября.

Для голосования на выборах депутатов Госдумы избиратель получит 2 бюллетеня: один для голосования по федеральному избирательному округу и второй для голосования по одномандатному избирательному округу. Аналогичная ситуация и по выборам в Мособлдуму.