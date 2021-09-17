РИАМО - 17 сен. В Московской области с 21 часа 17 сентября до 7 часов 18 сентября будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили также на территории Ярославской и Рязанской областей ЦФО. В Брянской, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях объявлен предыдущий, «желтый» уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что ночные заморозки прогнозируются на северо-западе и востоке Подмосковья на предстоящих выходных.