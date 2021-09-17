РИАМО - 17 сен. Победителями регулярного конкурса правительства Москвы на денежные гранты стали 172 проекта благотворительных фондов, молодежных и волонтерских движений, семейных ассоциаций, спортивных клубов и других социальных организаций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Когда социальный проект расширяется до серьезных масштабов, у его авторов остро встает вопрос поиска средств. И тогда одним из спонсоров могут стать городские власти», - написал мэр в своем личном блоге.

Конкурс проводился в 12 номинациях, в нем приняли участие 799 некоммерческих организаций. Все победители получат от столичного правительства денежные гранты на суммы до 5 млн руб. для развития проектов.

Самым популярным направлением этого года стала «Молодежь Москвы» - 50 проектов. Среди них проект «Будущее сегодня», который представляет из себя комплекс профориентационных занятий, посвященный развитию конструкторских способностей и технического мышления школьников. Организатором выступает Центр «Команда».

В номинации гражданские инициативы одним из победителей стал проект «Территория поколений», посвященный взаимоотношениям детей и родителей. С помощью гранта, движение «Наставники России» организует серию занятий и мастер-классов в школах. Педагоги, психологи и студенты будут делиться опытом и помогать подросткам понять себя и окружающих.

В номинации ЗОЖ и спорт один из грантов получил Центр детской футбольной подготовки «Мегасфера» с проектом «Футбол как точка соприкосновения интересов детей и их родителей». Проект нацелен на привлечение к тренировкам детей вместе с родителями.

Некоторые из проектов, получивших грант, участвуют в конкурсе впервые, но есть и те, кто уже получал деньги ранее. Организации, созданные менее года назад могут получить поддержку до 500 тыс. руб., а работающие больше года – до 5 млн руб.

Так, в 2020 году благотворительный проект «Мамино окно» начал сбор продуктов длительного хранения для многодетных мам и беременных женщин в сложной жизненной ситуации. В этом году возможности проекта будут значительно расширены с помощью денежного гранта.

Также в прошлом году экозащитники открыли центр приема 40 видов вторсырья под названием «Сборка». В экоцентре работает Музей рециклинга и экологичного образа жизни, в котором посетители могут увидеть предметы, сделанные из переработанных материалов, а также узнать об экологичных альтернативах одноразовым вещам. Средства гранта пойдут на развитие музея.

В номинации Медиа Москва победил проект Центра социально-культурного развития семьи и молодежи «Перово» под названием «Молодое перо». Создатели проекта прививают школьникам интерес к журналистике, развивают у них навык работы с информацией и знакомят с лидерами общественного мнения.