РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов отметил высокую активность жителей Балашихи в первый день голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы на избирательном участке №87 в гимназии №3 на ул. Фадеева, 8, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В пятницу проходит первый день голосования. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой городского округа Сергеем Юровым посетил избирательные участки в микрорайоне Южный, расположенные в гимназии №3. Там он проверил наличие средств индивидуальной защиты у членов комиссии и индивидуальных наборов для граждан: одноразовых масок, ручек и перчаток.

«Здесь все сделано для того, чтобы выборы проходили организованно, качественно, с соблюдением всех мер безопасности и норм выборного законодательства. Здесь есть наблюдатели, видеокамеры, работают КОИБы. С точки зрения подготовки - все на самом высоком уровне. Люди идут голосовать с самого раннего утра. По КОИБам мы сразу увидели, что на участке №87 уже проголосовало более 50 человек», - сказал Брынцалов.

Отмечая высокую активность балашихинцев в первый день голосования, он также поблагодарил комиссии за выдержку и профессиональную работу.

По словам Брынцалова, выборы - важная составляющая в жизни людей, дальнейшего развития страны, в том числе Московской области, городского округа.

«Надо сделать выбор, определить своих кандидатов в Госдуму, Мособлдуму. Ведь перемены, которые намечены, будут определять те люди, которых выберут наши избиратели. Надеюсь, что такая погода позволит всем спокойно в течение 3 дней прийти и проголосовать на участках, которые находятся в шаговой доступности, в том числе и в День города Балашихи, 18 сентября», - заключил Брынцалов.

Всего на территории региона в 8:00 открылось более 4 тыс. избирательных участков. В Балашихе - 180. Голосование продолжится по 19 сентября.

Штаб общественного наблюдения за ходом выборов в Московской области работает в Одинцове. В регионе также запущена горячая линия Мособлизбиркома: 8(800)550-97-44.