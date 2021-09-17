РИАМО - 17 сен. В ночи на субботу и на воскресенье на северо-западе и востоке Подмосковья возможны заморозки, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Не исключено, что в ночь на субботу и в ночь на воскресенье, как только стихнет ветер и будут прояснения в облаках, то температура может понижаться местами до нуля или слабоотрицательных значений», - рассказала Позднякова.

Синоптик уточнила, что заморозки возможны на северо-западе региона и в поселке Черусти городского округа Шатура, который находится на востоке Подмосковья.

Она добавила, что в Москве на этой неделе заморозков не ожидается.

Традиционно «золотая» осень в Московском регионе начнется в первых числах октября.

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