Кто-то испытывает финансовые проблемы из-за роста цен, а кто-то стремится к экономии, чтобы накопить на путешествие мечты, погашение кредита или покупку новой квартиры. Но есть и люди, которые фанатично избегают трат при любой возможности. Жители столицы рассказали РИАМО, на чем готовы экономить ради сохранения бюджета.
Раиса, 50 лет:
«Я выросла в деревне, где жила в постоянных лишениях, и уже тогда поняла цену деньгам. А потом я повзрослела и вышла замуж по расчету.
Еще для меня важно не тратиться на новую одежду — всегда можно что-нибудь залатать. У меня есть швейный опыт, поэтому я не покупаю новое, пока старое не износится окончательно.
При этом мои дети весьма состоятельны и готовы постоянно баловать меня подарками, у меня есть неплохой заработок — в гардеробе даже лежат две хорошие шубы, квартира с евроремонтом. Но я просто ничего не могу собой поделать: воспитание есть воспитание».
«Пил таблетки и получал за это деньги» — доброволец об испытании лекарств>>
Роман, 33 года:
«Одна моя знакомая буквально сошла с ума на почве экономии. Она якобы копила на «достойную старость», хотя старость уже началась и на нищенскую не особо тянула.
Чтобы не тратиться на электроэнергию, она ходила по квартире с керосиновой лампой и жгла свечи целыми днями, разгадывая сканворды. Свет у нее был только для гостей: когда приезжали родственники, она везде его включала. Телевизор и другие электроприборы работали тогда, словно наступал праздник. Но если гости переходили в другую комнату, иногда она могла все выключать.
Еще она ходила по соседям и сочиняла истории, будто бы у нее коротит розетка или пахнет газом, чтобы те разрешили ей зарядить телефон или приготовить еду на их плите.
Еще при одном из магазинов в ее районе была чебуречная, где ей сливали использованное масло из фритюра, на котором она потом готовила. Куда уходили сэкономленные деньги — непонятно».
«Всегда есть люди, которым срочно нужны деньги» — кто ходит в ломбард в Москве>>
Егор, 21 год:
«Когда я жил у друзей-студентов в общежитии, мы старались не тратить ни одной лишней копейки, чтобы оставить побольше денег на развлечения. Иногда экономия доходила до безумия.
Еще ребята по блату добывали абонементы в местный фитнес-клуб, куда мы ходили мыться. Из еды на кухне вечно стояли крупы, которыми можно было питаться неделями. Все сэкономленные деньги уходили на алкоголь и вечеринки. С одной стороны, это звучит дико, с другой — была в этом своя романтика».
«Я запрещаю девушке тратить деньги, чтобы накопить на квартиру»>>
Ксения, 24 года:
«Я думаю, не стоит платить за то, что ты можешь получить бесплатно, даже если у тебя есть на это деньги. Зачем? Для меня главное поле для экономии — покупки. Сейчас существует множество групп наподобие «Отдам даром» и различных форумов, где можно получить все необходимое бесплатно.
Например, через такие группы я приобретаю одежду, мебель. Там я даже искала коляску для ребенка. Некоторые выставляют консервы и косметику. Кроме того, в таких группах часто можно найти редкие и интересные вещи. Это что-то вроде бесплатной барахолки для всех.
Путешественники‑маньяки: на что готовы люди ради отпуска >>
Ирина, 54 года:
«Я странно экономлю, и иногда это выходит мне боком, но ничего с собой поделать я не могу. Я зациклена на словах «скидка» и «распродажа».
Проблема в том, что, сметая в корзину кучу таких вещей и продуктов, я трачу больше, чем могла бы, купив что-то более дорогое и желанное. А учитывая, что закупаться я предпочитаю глобально и раз в месяц, это превращается в проблему.
Например, после одного из походов в супермаркет я обнаружила в холодильнике кучу джема, который был мне абсолютно не нужен, но продавался по заниженной цене. Мы с семьей его ели чуть ли не месяц. В другой раз меня остановила дочь, когда я пыталась отнести на кассу несколько упаковок мандаринов по скидке, которые у нас никто не любит.
Часто мои покупки портятся или лежат без дела, хотя порой и удается на чем-то грамотно сэкономить».
«Я украла деньги у родителей на новый нос» >>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии