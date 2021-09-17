Кто-то испытывает финансовые проблемы из-за роста цен, а кто-то стремится к экономии, чтобы накопить на путешествие мечты, погашение кредита или покупку новой квартиры. Но есть и люди, которые фанатично избегают трат при любой возможности. Жители столицы рассказали РИАМО, на чем готовы экономить ради сохранения бюджета.

Раиса, 50 лет:

«Я выросла в деревне, где жила в постоянных лишениях, и уже тогда поняла цену деньгам. А потом я повзрослела и вышла замуж по расчету.

Мои дети постоянно говорят мне, что я зациклена на экономии: перед тем, как купить продукты, я предпочитаю доесть то, что лежит в холодильнике, даже если еда уже не особо свежая на вид. Главное — соотносить срок годности и вероятность реальной порчи продукта.

Еще для меня важно не тратиться на новую одежду — всегда можно что-нибудь залатать. У меня есть швейный опыт, поэтому я не покупаю новое, пока старое не износится окончательно.

При этом мои дети весьма состоятельны и готовы постоянно баловать меня подарками, у меня есть неплохой заработок — в гардеробе даже лежат две хорошие шубы, квартира с евроремонтом. Но я просто ничего не могу собой поделать: воспитание есть воспитание».

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Роман, 33 года:

«Одна моя знакомая буквально сошла с ума на почве экономии. Она якобы копила на «достойную старость», хотя старость уже началась и на нищенскую не особо тянула.

Чтобы не тратиться на электроэнергию, она ходила по квартире с керосиновой лампой и жгла свечи целыми днями, разгадывая сканворды. Свет у нее был только для гостей: когда приезжали родственники, она везде его включала. Телевизор и другие электроприборы работали тогда, словно наступал праздник. Но если гости переходили в другую комнату, иногда она могла все выключать.

Еще она ходила по соседям и сочиняла истории, будто бы у нее коротит розетка или пахнет газом, чтобы те разрешили ей зарядить телефон или приготовить еду на их плите.

На местном рынке эта дама врала продавцам овощей и фруктов, что у нее хозяйство с кроликами и прочими животными, просила отдавать ей брак (битые плоды, капустные листы), дома она все это отмывала, закатывала в банки, а потом ела сама, чтобы ничего не покупать.

Еще при одном из магазинов в ее районе была чебуречная, где ей сливали использованное масло из фритюра, на котором она потом готовила. Куда уходили сэкономленные деньги — непонятно».

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Егор, 21 год:

«Когда я жил у друзей-студентов в общежитии, мы старались не тратить ни одной лишней копейки, чтобы оставить побольше денег на развлечения. Иногда экономия доходила до безумия.

Чтобы не жечь свет, мы выносили немного мебели в подъезд и там тусовались всей компанией. Иногда даже зимой сидели там, завернувшись в куртки.

Еще ребята по блату добывали абонементы в местный фитнес-клуб, куда мы ходили мыться. Из еды на кухне вечно стояли крупы, которыми можно было питаться неделями. Все сэкономленные деньги уходили на алкоголь и вечеринки. С одной стороны, это звучит дико, с другой — была в этом своя романтика».

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Ксения, 24 года:

«Я думаю, не стоит платить за то, что ты можешь получить бесплатно, даже если у тебя есть на это деньги. Зачем? Для меня главное поле для экономии — покупки. Сейчас существует множество групп наподобие «Отдам даром» и различных форумов, где можно получить все необходимое бесплатно.

Например, через такие группы я приобретаю одежду, мебель. Там я даже искала коляску для ребенка. Некоторые выставляют консервы и косметику. Кроме того, в таких группах часто можно найти редкие и интересные вещи. Это что-то вроде бесплатной барахолки для всех.

Пределы у меня, конечно, есть: например, пользоваться чужим нижним бельем, пускай и постиранным, для меня перебор».

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Ирина, 54 года:

«Я странно экономлю, и иногда это выходит мне боком, но ничего с собой поделать я не могу. Я зациклена на словах «скидка» и «распродажа».

Для меня набрать всего по сниженной цене — все равно, что поучаствовать в соревновании.

Проблема в том, что, сметая в корзину кучу таких вещей и продуктов, я трачу больше, чем могла бы, купив что-то более дорогое и желанное. А учитывая, что закупаться я предпочитаю глобально и раз в месяц, это превращается в проблему.

Например, после одного из походов в супермаркет я обнаружила в холодильнике кучу джема, который был мне абсолютно не нужен, но продавался по заниженной цене. Мы с семьей его ели чуть ли не месяц. В другой раз меня остановила дочь, когда я пыталась отнести на кассу несколько упаковок мандаринов по скидке, которые у нас никто не любит.

Часто мои покупки портятся или лежат без дела, хотя порой и удается на чем-то грамотно сэкономить».

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