РИАМО - 17 сен. В квартире жилого дома на улице Карла Маркса в Клину женщина зарезала своего сожителя в ходе пьяной ссоры, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Тело мужчины 1970 г.р. с резаной раной шеи нашли 16 сентября в 05:53.

В ходе проведения оперативно-разыскных была задержана сожительница убитого 1964 г.р. Преступление было совершено в ходе ссоры во время совместного распития алкоголя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».