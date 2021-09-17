РИАМО - 17 сен. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО МИД РФ) подписал соглашение с администрацией подмосковного Реутова и городской гимназией о сотрудничестве в сфере подготовки будущих кадров для вуза, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Подписи под договором поставили глава муниципалитета Станислав Каторов, проректор МГИМО МИД РФ по правовым и административным вопросам Сергей Шитьков и директор гимназии Елена Питьева.

«Подписанием соглашения между администрацией Реутова, МГИМО МИД РФ и гимназией мы закрепили наши намерения по созданию академического класса, где старшеклассники будут получать профильное образование от университетских преподавателей. Это – еще одна из наших программ по созданию цепочки непрерывного цикла обучения на территории муниципалитета», – сказал Каторов.

В рамках соглашения преподаватели кафедры государственного и муниципального управления МГИМО будут вести 2 профильных предмета: совершенный английский язык и практикум по направлению «государственное и муниципальное управление».

«Гимназисты смогут не только получить теоретические знания, но и отработать их на практике. Мы предлагаем практику в стенах администрации нашего города. Это достаточно серьезное подспорье тому, чтобы уже при выпуске из школы понимать, как формируются государственные, федеральные, региональные и муниципальные программы. Уверен, что такая профессиональная подготовка обеспечит будущим выпускникам успешное поступление в лучшие вузы страны», – отметил Каторов.

В общеобразовательных учреждениях Реутова действуют и другие профильные направления: 2 с углубленным изучением химии и биологии – в школе №6, еще одно – инженерное – совместно с градообразующим предприятием Реутова АО «ВПК «НПО машиностроения» было открыто в 2018 году в городском лицее, где профильные предметы старшеклассникам преподают профессора и доценты МГТУ им. Баумана.