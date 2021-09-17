РИАМО - 17 сен. Фермеры в Подмосковье приступили к севу озимых зерновых культур под урожай следующего года, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Все крупные хозяйства Подмосковья приступили к севу озимых зерновых колосовых культур. По данным на утро вчерашнего дня, озимыми в регионе засеяно 70,2 тыс. га. Больше всего посеяли озимой пшеницы - 57,3 тыс. га. Рожь сейчас посеяли на площади 2,3 тыс. га, тритикале - 600 га», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Первыми посев начали хозяйства на юге Подмосковья. Так, в Зарайске на сегодняшний день уже засеяно 22,3 тыс. га, в Луховицах - 16,9 тыс. га, в Серебряных Прудах - 12,6 тыс. га.

«К работам по посеву озимых в целом приступили 30 городских округов региона. Всего планируется засеять порядка 100,6 тыс. га», - отметил Сергей Воскресенский.

Он подчеркнул, что посевная организована с соблюдением всех агротехнических мероприятий, включая прикатывание после сева и внесение удобрений.

«Особое внимание аграрии уделяют качеству посевного материала. Семена подготовлены и отсортированы, посевные комплексы укомплектованы, подвозка семян ведется в плановом режиме. Все это необходимо, чтобы всходы были дружные, от этого зависит стабильность будущего урожая», - заключил министр.