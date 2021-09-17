РИАМО - 17 сен. В столице разрабатывают проект реставрации Александринского дворца в Нескучном саду, восстановить комплекс планируют в 2023 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все работы ведутся за счет средств, предоставленных Российской академии наук в виде гранта из бюджета города Москвы.

В настоящее время на объекте ведется реставрация пилонов парадных ворот дворца. Правый пилон выровнен, теперь приводят в порядок левый. Чтобы выровнять пилон, устанавливают опору из конструкции, которая состоит из балок, свай и стального пояса. Левый пилон ворот Александринского дворца планируют выровнять до конца сентября.

Александринский дворец является объектом культурного наследия федерального значения и находится в северной части Нескучного сада (Ленинский проспект, дом 14). Современная территория сада сформировалась в XIX веке после слияния трех усадеб.