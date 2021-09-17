РИАМО - 17 сен. Некоторым участникам онлайн-голосования в Москве приходится ждать загрузки своих бюллетеней из-за большой нагрузки на сервер системы, сообщил зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Сейчас на электронном голосовании примерно 47 тыс. запросов в секунду, поэтому некоторые избиратели ожидают выдачу бюллетеней», - отметил Венедиктов в своем Telegram-канале.

Ранее желание проголосовать онлайн выразили 2,15 млн жителей столицы.

С 17 по 19 сентября москвичи выбирают депутатов Госдумы. В ряде районов столицы также проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино - муниципальных депутатов.