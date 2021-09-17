РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Председатель совета депутатов подмосковных Люберец Сергей Антонов проголосовал на выборах депутатов в Госдуму и Мособлдуму, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В течение 3 дней, до 19 сентября включительно, жители Люберец будут голосовать на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы. В городском округе открылся 171 избирательный участок.

Антонов проголосовал на участке №1482 в гимназии №20.

«Выборы - это тот момент, когда мы определяем нашу дальнейшую жизнь. Сейчас трудное время - переживаем пандемию, а еще непростые отношения во внешней политике, несмотря на все усилия. Очень важно, чтобы нами руководили те люди, которые могут обеспечить налаживание отношений, и я таких знаю, поэтому отдал свой голос за них», - сказал Антонов.

Он призвал жителей прийти на выборы и проголосовать за понравившихся кандидатов.