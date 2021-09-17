РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В микрорайоне Климовск Подольска начали делать тротуар между детским садом «Радуга» и средней образовательной школой №1, сообщили в теруправлении администрации округа.

В пятницу подрядная организация «АМВ Групп» приступила к работам по капитальному ремонту тротуара. Ширина тротуара составит 3 м, а его протяженность - 120 м.

Также при наличии финансирования до конца года планируют обустроить линию уличного освещения вдоль тротуара.

Работы по ремонту тротуара планируют завершить до 22 сентября.