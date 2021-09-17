РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. Жители подмосковного Красногорска начали голосовать на выборах депутатов в Госдуму и Мособлдуму с 8:00 пятницы, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Избирательные участки будут работать 17-19 сентября с 8:00 до 20:00. Жители Красногорска избирают депутатов Госдумы и Мособлдумы.

В округе действуют 120 постоянных избирательных участков. Как сообщил председатель ТИК округа Игорь Хомутский, все они начали работу.

Еще одна временная участковая избирательная комиссия на базе Красногорской горбольницы №1 будет работать 19 сентября.

Председатель УИК №3806 Наталья Сафарова сообщила, что на ее участке голосуют жители ряда домов, расположенных на ул. Народного ополчения. На участке в списках на голосование в Госдуму значатся 1192 избирателя, в Мособлдуму – 1202. Цифры разнятся, потому что на выборах федерального и регионального уровней прикрепились и открепились разное количество избирателей.

«Участок открылся в 8:00, и уже к этому времени подошли 5 избирателей. Они получили бюллетени и реализовали свое избирательное право», – отметила Сафарова.

Одной из первых пришла голосовать выпускница школы №3, где расположен участок, Ирина Пухлякова.

«Пришла сейчас, потому что потом у меня не будет времени, а пропустить свои первые выборы было бы очень неразумно. Первый раз голосовать очень интересно – чувствую свой вклад в развитие политической ситуации», – поделилась Пухлякова.

Девушка поступила в МГПУ, планирует стать учителем русского языка. Не исключает, что придет работать в родную школу.