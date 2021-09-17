РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 сен. Все участки для голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва и Мособлдумы VII созыва открылись в пятницу в Королеве в штатном режиме, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Королеве начались выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Первые избиратели уже голосуют. Отдать свой голос можно в течение 3 дней - 17, 18, 19 сентября.

Все 122 участка в Королеве открылись в 8:00 и работают в штатном режиме.

На выборах обеспечены все необходимые меры безопасности, в том числе и против коронавирусной инфекции.