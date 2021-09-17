РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. В подмосковной Балашихе для трехдневного голосования на выборах в депутаты Госдумы и Мособлдумы организовано 180 избирательных участков, в пятницу они заработали в штатном режиме, сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Людмила Кузнецова.

В пятницу в Подмосковье проходит первый день выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы.

«В городском округе Балашиха организовано 180 основных участковых избирательных комиссий. В пятницу они начали свою работу в 8:00 и завершат в 20:00. Всем участникам голосования предоставляются средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, одноразовые ручки, дезинфицирующие средства», - сказала Кузнецова.

Она добавила, что участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения.

Голосование продолжится по 19 сентября.

«19 сентября помимо 180 основных участковых избирательных комиссий будут работать 4 временных», - заключила Кузнецова.

Штаб общественного наблюдения за ходом выборов в Московской области работает в Одинцове. В регионе также запущена горячая линия Мособлизбиркома: 8(800)550-97-44.